В ЦИК должна быть квота оппозиции для предотвращения фальсификации выборов – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко убежден, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины должна формироваться исключительно по квотному принципу, чтобы предотвратить фальсификацию выборов.



Об этом говорится на официальном веб-сайте политической партии ОБ.



По мнению политика, непрозрачный путь формирования ЦИК грозит непредсказуемыми последствиями.



"В случае, если в Украине не будет сформирована прозрачная и понятная обществу избирательная система, частью которой является ЦИК, то это станет прямым путем к фальсификации выборов. И это очень опасная ситуация, ведь общество в сегодняшнем состоянии не воспримет какой-либо фальсификации", - отметил оппозиционер.



Бойко подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия должна формироваться исключительно по квотному принципу.



"ЦИК должна быть максимально открытой и прозрачной. Ее необходимо сформировать согласно квотному принципу. Фракция "Оппозиционного блока" - третья по численности в парламенте. Поэтому мы должны получить 2 кандидатуры в составе новой ЦИК. Если же Президент хочет сформировать себе большинство, то это уже путь к нелегитимной ЦИК", - сказал Бойко.



Напомним, что "Оппозиционный блок" предложил включить в состав ЦИК 2 опытных юристов Сергея Румпу и Григория Москаленко.



26 апреля 2016 года фракция направила на имя Президента Украины представление с перечнем кандидатур, которое было проигнорировано. В январе 2018 года ОБ повторно направил письмо с перечнем кандидатур. Фракция также требует от парламента выполнить резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 18 января 2018 года относительно пропорционального представительства всех фракций парламента в новом составе ЦИК.

