Анкара никогда не признает аннексию Крыма Россией - Аваков

Во вторник, 4 сентября, в рамках рабочего визита в Турецкую Республику министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.



"Стороны обсудили сотрудничество в сфере противодействия транснациональной организованной преступности, терроризму, защиты информации и кибербезопасности. Отдельно А.Аваков обратил внимание на усиление сотрудничества в вопросах противодействия торговли людьми и наркопреступности", - сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.



Также глава украинского ведомства поблагодарил коллегу за бескомпромиссную политику в отношении Крыма.



"Я хочу поблагодарить министра за принципиальную позицию Турции, Анкара не признает и никогда не признает аннексию Крыма Россией. Для нас это крайне важно", - отметил А.Аваков.



Глава МВД Турции отметил, что Украина - это суверенное государство с неприкасаемыми границами и Турция это уважает.



"Хочу поблагодарить официальному Киеву за поддержку татар в Крыму, их право на жизнь и свободы", - подчеркнул он.



Также на встрече присутствовали глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал и заместитель председателя украинской Национальной полиции Вячеслав Аброськин.



А.Аваков находится с официальным визитом в Турецкой Республике. Запланированы встречи с руководителями правоохранительных ведомств, ознакомление с работой вертолетных подразделений турецкой жандармерии и системой береговой охраны.

