«Наша Кыця» рванула в бой. Со всеми

Это было эпохально! В Киеве стартовала 9-я сессия Верховной Рады Украины 8-го созыва, а у спикера парламента Андрея Парубия даже мотня была застегнута, несмотря на торжественность момента. И вообще он был бы необычайно красив и вызывающе органичен в синем костюмчике, нежно-нежно голубой рубашечке и галстучке в тон, если бы еще и молчал! Но не суждено это было, и потому процессом насладились все. Спикер был речист, непонятен, но краток. Согласно его вступительному слову, самое главное у Украины – это победа в войне с Россией в Донбассе. И она, победа, неизбежна.



Потому что после внесения изменений в Конституцию по предложению гаранта нации Украину сразу поимеют членом. Даже двумя – НАТО и ЕС. А такой двучлен фактически непобедим. И не по зубам ни Путину, ни – тем более – его конно-подводным бурятам.



На втором месте – органичное вхождение нации в следующем году в электоральные кампании. Сразу в две. В президентскую весной и парламентскую осенью. Вот чтобы вхождение это случилось, как с вазелином, без всяких там новомодных электоральных лубрикантов, Парубий предлагает изменить избирательную систему – с нынешней пропорционально-мажоритарной на чисто пропорциональную, по партийным спискам. Плюс к этому, Парубий на том настаивает, нужно избрать членов Центризбиркома. И уже после этого наслаждаться неотвратимым курсом на евроинтеграцию, медленно приближаясь к еврораю путем принятия более 50 спецзаконов об этой самой евроинтеграции. Каких именно законов, Парубий благоразумно умолчал, не стал перечислять, так как к этому времени что-то случилось с его речевым аппаратом. Он стал еще больше клекотать, потом в горле запершило, он начал прокашливаться, и его все равно никто бы не понял.



Но тут слово взял премьер Вова Гройсман, и всех попустило, а спикер смог насладиться водичкой из графина, вовремя поднесенного прислугой (ей-богу не знаю, как точно называются эти девушки, суетящиеся в президиуме Рады вокруг Парубия и его «деффчонок» – замов в лице Ирки Геращенко и Оксаны Сыроид).



То, что Гройсман говорил, никого не должно интересовать. И потому, что он «лег под МВФ» и готов повышать цены на все, что угодно, лишь бы ему дали кредит. И потому, что, кажется, дни его сочтены – он избран сакральной жертвой, которую пустят на заклание, чтобы был найден виновный в том, что стало совсем уж фигово всем. Сразу две парламентские фракции – Радикальной партии Олега Ляшко и партии «Видроджэння» – призвали избавиться от винницкого менеджера



Гарант нации уже раскритиковал «меморандум Кыци», назвав его необязательным документом. Но если «Кыця» сможет убедить всех остальных соискателей и те подпишут меморандум о национальных интересах и честной предвыборной борьбе, а гарант нации не подпишет, то и это будет очень ловкий ход – повод намекать на того, кто якобы не хочет ни честной борьбы, ни отстаивания таких нужных позиций нации

Вова говорил пафосно и умно, так, что пенсионерки на посиделках им опять бы возгордились, если бы телевизор с отключенным аналоговым сигналом работал. Но это не имеет никакого значения. В смысле то, что Гройсман говорил, никого не должно интересовать. И потому, что он «лег под МВФ» и готов повышать цены на все, что угодно, лишь бы ему дали кредит. И потому, что, кажется, дни его сочтены – он избран сакральной жертвой, которую пустят на заклание, чтобы был найден виновный в том, что стало совсем уж фигово всем. Сразу две парламентские фракции – Радикальной партии Олега Ляшко и партии «Видроджэння» – призвали избавиться от винницкого менеджера мирового уровня и послать его.Ляшко сказал, что на его место должен встать сам гарант нации и во всем этом (я имею в виду успешное развитие Украины путем реформ) вываляться лично. Олег Валериевич хоть и производит неоднозначное интеллектуальное впечатление, но прекрасно понимает: если гаранта нации, который хочет баллотироваться повторно в марте 2019-го, сделать виноватым за то, как Украина достигла высот адского дна, то шансы стать президентом есть даже у него, у Олега Ляшко. Ну, а Виктор Бондарь («Видроджэння») вообще хочет напоследок поиздеваться над кабинетом Гройсмана: перед тем, как послать, по его словам, на помойку истории, министра надо еще заслушать, почему в его отрасли такой развал, а уже потом гнать и гнать. И погонят-таки. Не гарант же, так близкий народу, что сам кладет свои вещи в багажное отделение аэроплана, виноват на самом деле в том, что белый северный пушной зверек уже полномасштабно овладел Украиной.Но всех сделала, конечно же, Юлия Тимошенко, известная еще как «Наша Кыця». Она еще раз доказала, что «Вона» таки «працюйе». Не покладая рук и ложа на всех с прибором. Как герой миниатюры Жванецкого, который, пролетая над Череповцом, посылал всех к такой-то матери, так и Тимошенко зацепила всех. Повторяю, всех! Но больше всего – гаранта и главковерха нации. Она фактически перехватила не только его лозунги, но и предложения всех остальных соискателей президентской булавы. Она вышла к трибуне в скромных очечках прилежной и старательной учительницы, закладывающей основы в маленькие умы маленьких же украинцев, и зачитала свой меморандум о принципах и основах предвыборной борьбы в двух кампаниях будущего года. В документе есть все, что наработали пытливые умы и команды президента, и всех остальных, кто хотел бы сковырнуть его с насиженного места. Закрепление курса на ЕС и НАТО? Пожалуйста, давайте впишем в Конституцию, новый проект которой у меня уже есть. Надо бороться за территориальную целостность Украины с путинской ордой, вторгшейся в Донбасс?Так будьте добры, и это меморандум предусматривает. Нужно усиливать борьбу за продление международных санкций против России? Так а меморандум Тимошенко о чем говорит? Об этом же.И так по всем болевым и актуальным точкам. При этом Тимошенко не только обнуляет инициативы гаранта, которые он определил как свои личные «фишки для победы», но и сама примазывается к ним, и других примазывает. То есть выступает не как куркуль-единоличник, удачно оседлавший идеи в одиночку, а как государственный деятель, который хочет обеспечить единение нации вокруг нужных ей (нации, а не только «Кыце») штук. То есть если говорить о некоем постсоциалистическом «соревновании» на звание лучшего патриота Украины, то Тимошенко включила в него и себя, и всех, а не только его инициатора, который уже решил, что, благодаря этому, он и победит.Гарант нации уже раскритиковал «меморандум Кыци», назвав его необязательным документом. Но если «Кыця» сможет убедить всех остальных соискателей и те подпишут меморандум о национальных интересах и честной предвыборной борьбе, а гарант нации не подпишет, то и это будет очень ловкий ход – повод намекать на того, кто якобы не хочет ни честной борьбы, ни отстаивания таких нужных позиций нации. А остальные соискатели вполне могут подписать меморандум. И потому, что «колхозом» лупить «бригадира» легче, и потому, что сачкануть можно – на откровенных лузеров документ никаких обязательств не накладывает, а вот позицию их подчеркивает, и потому, что на фоне обруганного президента легче «засветиться». А если учесть, что многие идут на президентские выборы, чтобы «раскрутиться» на выборы парламентские, то тут любое лыко в строку, как говорится......При этом Тимошенко немедленно удалилась из сессионного зала. Она типа тут свое дело сделала, и надо страной заниматься. Это ее излюбленная позиция, в которой ее еще никто не перещеголял. И как пример это заразительно. Парламент так и не смог проголосовать повестку дня своей работы, сколько Парубий ни старался закурлыкивать и запугивать, уговаривать и увещевать депутатскую массу. А фракция «Оппозиционного блока» вообще не давала ни одного голоса. То есть на мази, похоже, еще одна предвыборная технология...