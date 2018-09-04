Украине необходимо продолжать реформы – глава МИД Норвегии

Министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide) подчеркнула, что Украине необходимо продолжать реформы. "Норвегия и Украина остаются друзьями, наше сотрудничество расширяется на международном уровне, не только на двустороннем...



Исходя из этого, важно, чтобы Украина продолжала реформы, которые были начаты ранее", - сказала она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным во вторник в Киеве.



И.Сёрейде добавила, что Норвегия увеличивает инвестиции в возобновляемую энергетику, а также готова расширить двустороннее сотрудничество в ядерной энергетике и здравоохранении.

