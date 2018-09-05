В интервью для The Independent Медведчук назвал рецепт мирного урегулирования на Донбассе, - журналист

Журналист Николай Васильковский считает, что в свежем интервью TheIndependent Виктор Медведчук, в том числе, озвучил рецепт для мирного урегулирования на Донбассе - в виде предоставления автономного статуса длясамопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом Николай Васильковский написал в своем блоге.

«Например, что касается войны на Донбассе, то в свежем интервью для британской The Independent оппозиционный политик назвал рецепт мирного урегулирования – это предоставить самопровозглашенным республикам автономный статус в составе Украины («предоставление всеобъемлющей автономии сепаратистским государственным образованиям на Востоке Украины»). Он также подчеркнул, что близко к сердцу принимает судьбу людей, попавших в плен из-за войны на Донбассе («Я хочу, чтобы люди были дома со своими семьями»)», - перечисляет Васильковский.

По мнению Васильковского, Медведчука более верно считать не пророссийским политиком, а единственным украинским переговорщиком, который имеет прямой контакт с Кремлем и пользуется доверием Владимира Путина. Журналист поясняет, что имидж «пророссийского политика» - это результат «черной кампании», которую развернули прозападные политики и сотрудники грантовых организаций Джорджа Сороса.

«Понятно, что прозападные политики и грантовые структуры (в первую очередь, сотрудники Джорджа Сороса) развернули масштабную «черную кампанию». Пропаганда называет его пророссийским политиком, но более верно говорить, что он - единственный украинский политик, имеющий прямой контакт с Кремлем, что называется, «в любую погоду», - пишет Васильковский.

Журналист подчеркивает, что политическая элита РФ считает Виктора Медведчука украинским политиком, с которым можно вести диалог и договариваться.

«А самое главное, к мнению Медведчука прислушивается лично Владимир Путин. Поэтому более точно говорить, что политическая элита России считает его договороспособным украинским политиком», - резюмирует Васильковский.