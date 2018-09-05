Вокруг Киева массово горят мусорные свалки и трава

За сутки в Киевской области зафиксировано 13 возгораний травяного настила и семь пожаров на мусорных свалках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Так, 3 сентября в 16:19 поступило сообщение о горящем мусоре в пгт Чабаны на Одесском шоссе. На месте происшествия спасатели установили, что горит стихийная свалка на площади 4 кв. м. Пожар локализован в 16:39 и полностью ликвидирован в 16:45. Причина возгорания устанавливается.



Также, 3 сентября в 22:35 спасателей вызвали на тушение травяного настила в Тетиеве на ул. Шевченко: пламя охватило около 70 кв. м сухостоя. Пожар локализован в 22:49 и полностью ликвидирован 22:50. Причина возникновения пожара устанавливается.



"Такие пожары рядом с лесом очень опасны, ведь дальнейшее распостранение огня на лесные массивы может привести к серьезному пожару. К тому же, когда огонь вспыхивает возле жилых домов, распространения пожара влечет за собой материальные потери и вредит здоровью людей", – предупреждают в ГСЧС.

