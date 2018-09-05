ГПУ отвергла обвинения в давлении на главреда программы "Схемы"

Генеральная прокуратура Украины отвергла обвинения со стороны журналистов программы "Схемы" в давлении на главреда Наталью Седлецкую.



Ранее украинские журналисты заявили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-перепискам и местонахождению телефона Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником.



"Документы с информацией оператора телекоммуникаций, к которым предоставлен доступ судом, не будет включать содержания разговоров. Речь также не идет о прослушивании указанного лица и других абонентов. При этом не будет осуществляться никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь", — сообщил во вторник официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на странице в Facebook.



По словам Лысенко, Седлецкая выступает потенциальным свидетелем в уголовном деле.



Ранее, в ноябре 2017 года, генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия и гостайны. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые на Украине считаются резонансными.



Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

