В рабочую группу по скандальному законопроекту о цензуре в интернете введут силовиков

Для доработки скандального законопроекта о блокировке сайтов, который 4 сентября забраковал Комитет по вопросам информатизации Верховной Рады, создадут рабочую группу. Об этом рассказал глава комитета Александра Данченко, пишет "Интерфакс-Украина".



Он отметил, что рабочая группа, в которую войдут представители отрасли и спецслужб, может быть создана на следующей неделе. "У меня был разговор с представителями спецслужб. На сегодняшний день они понимают ситуацию, понимают те некорректности, которые, грубо говоря, были там допущены. Я точно могу сказать, что они готовы работать. У меня есть предварительная договоренность о создании рабочей группы", - сказал Данченко.



Напомним, законопроект №6688 был внесен в Раду в июле прошлого года, тогда СМИ уже окрестили его законопроектом о досудебной блокировке сайтов. Данный законопроект предлагает предоставить право СБУ обеспечивать по решению суда либо в других установленных законом случаях блокирование доступа к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.



Блокирование доступа к информресурсам станет еще одним видом санкций. Кроме того, предлагается создать единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций. Согласно законопроекту, порядок блокирования информресурсов будет устанавливать Кабинет министров Украины.



Кроме того, в парламент внесен ряд схожих инициатив, призванных защитить страну от киберугроз. Рассмотреть все эти проекты, по прогнозам телеком-сообщества, могут в ближайшие месяцы.

