Уникальный гель быстро затягивает самые сложные раны

Уникальный гель быстро затягивает самые сложные раны

Китайские ученые из Сианьского университета Цзяо Тун разработали новый тип адгезивного антибактериального гидрогеля, который может изменить подход к лечению ран, передает Xinhua. Этот гидрогель заменяет повязку и целый набор лекарственных препаратов.

Он особенно актуален для повреждений кожи в области суставов (очень подвижные места, которые долго заживают). Гель быстро запечатывает рану любой формы, крепко связываясь с краями раны. Создается таким образом физический барьер, спасающий от заражения и внешней агрессивной среды.

При этом происходит остановка кровотечения и ускоряется процесс восстановления кожного покрова. Что важно, гель после нанесения становится тянущимся и вполне прочным материалом (выдерживает немалое давление). Значит, он не принесет тот дискомфорт, что дают марлевые повязки.