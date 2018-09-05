Уникальный гель быстро затягивает самые сложные раны

Китайские ученые из Сианьского университета Цзяо Тун разработали новый тип адгезивного антибактериального гидрогеля, который может изменить подход к лечению ран, передает Xinhua. Этот гидрогель заменяет повязку и целый набор лекарственных препаратов.



Он особенно актуален для повреждений кожи в области суставов (очень подвижные места, которые долго заживают). Гель быстро запечатывает рану любой формы, крепко связываясь с краями раны. Создается таким образом физический барьер, спасающий от заражения и внешней агрессивной среды.



При этом происходит остановка кровотечения и ускоряется процесс восстановления кожного покрова. Что важно, гель после нанесения становится тянущимся и вполне прочным материалом (выдерживает немалое давление). Значит, он не принесет тот дискомфорт, что дают марлевые повязки.

