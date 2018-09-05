Найдено новое средство, которое безопасно снижает вес

Немецкие исследователи изучили растительный ингредиент лекарства из арсенала традиционной китайской медицины, который может стать средством борьбы с ожирением. Мюнхенский центр Гельмгольца обратил внимание на целастрол. Это соединение способствовало значительному снижению веса и улучшению состояния у тучных мышей с диабетом, передает Xinhua.



Многие люди начинают набирать вес, так как чувство сытости у них притупляется. Дело в том, что перестает работать гормон лептин. В рамках эксперимента было показано, что соединение избирательно активирует определенные центры в головном мозге, играющие важную роль в контроле веса. Таким образом целастрол восстанавливает чувствительность лептина и усиливает ощущение сытости.



К примеру, у тучных животных ученые наблюдали значительные изменения пищевого поведения - те съедали намного меньше обычного. Средняя потеря веса составила около 10% от массы тела за неделю. Так как и у людей, и у мышей гормон лептин идентичен, соединение должно сработать одинаковым образом.

