Суд не принял к производству иск об уничтожении фильма "Матильда"

Октябрьский районный суд Петербурга отказал принять к производству иск уральского режиссера и автора документальных лент Сергея Алиева, в котором он пытался добиться уничтожения фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом во вторник сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.



"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению искового заявления Руслана (Сергея) Алиева <...> о запрете распространения художественного фильма "Матильда", обязании прекратить дальнейшее распространение фильма путем уничтожения имеющихся и готовых к распространению копий, удалить копии из сети "Интернет" и взыскать компенсацию морального вреда 1 млн рублей", - сказано в сообщении.



Ранее сообщалось, что в своем заявлении истец ссылается на статью Гражданского кодекса, которая предусматривает по требованию заинтересованных лиц защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его смерти. По данным пресс-службы судов, Алиев действовал в интересах социальной группы "Православные", однако документы, подтверждающие наличие у истца права на предъявление требований от имени этой группы, представлены не были.



"Право требовать защиту частной жизни гражданина в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг такого гражданина. Поскольку исковое заявление подано в защиту интересов социальной группы и умершего лица при отсутствии доказательств права на предъявление иска, в принятии иска следует отказать", - добавили в пресс-службе.



Юрист Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, сообщил ТАСС, что, по его мнению, требования Алиева "к юриспруденции не имеет отношения".







