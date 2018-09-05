NBC: Трамп обвинил главу ФБР в попытках подрыва власти

Президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес директора ФБР Кристофера Рея, утверждая в приватных беседах со своими помощниками и союзниками, что тот якобы намеренно пытается подорвать его власть. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC.



По данным ее источников, Трамп в последнее время все чаще выражает недовольство работой Рея, утверждая, что тот не защищает его интересы и якобы намеренно предпринимает действия с целью навредить его президентству. Это касается преимущественно темы предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями РФ во время предвыборной кампании в США в 2016 году, расследование которого проводит в том числе ФБР.



Как отмечает NBC, Трамп, в частности, недоволен тем, что ФБР отказывается передать некоторые документы по данному делу в распоряжение республиканцев в Конгрессе, где также проводятся разбирательства по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы в США. Ранее глава Белого дома также критиковал ФБР за прекращение расследования в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала личный почтовый ящик в служебных целях.



По словам одного из источников телеканала, Трамп сейчас находится "в худшем настроении" за все время своего президентства и часто звонит по телефону своим друзьям и союзникам вне администрации с тем, чтобы "выпустить пар" в связи с действиями министра юстиции США Джеффа Сешнса и Рея, возглавляющего ФБР, которое подчиняется минюсту.



Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил сожаление по поводу того, что назначенный им на пост министра юстиции Сешнс самоустранился от разбирательства в отношении РФ. Президент дал понять, что из-за действий Сешнса минюст фактически оказался под влиянием сторонников Демократической партии, следствием чего стало проведение указанного расследования.



В мае прошлого года спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и Москвой. Президент и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

