Пушилин: ДНР способна отразить нападение Киева

Донецкая народная республика способна отразить нападение вооруженных сил Украины, если потребуется, считает спикер парламента республики Денис Пушилин.



Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку, превышающую 12 тысяч человек, для атаки на позиции сил ДНР на мариупольском направлении.



"Конечно, нам бы очень не хотелось, чтобы ситуация пошла по самому плохому пути, по которому она, увы, может сейчас пойти. Но Донецкая народная республика способна отразить украинское наступление, если это понадобится", — сказал Пушилин в интервью газете "Известия".



Он также добавил, что республика считает себя в праве отомстить за убийство Захарченко, но считает, что сейчас еще рано решать, "что делать дальше и как действовать после этой трагедии".



Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.



Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

