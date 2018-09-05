Лавров считает неуважением к народу США заявления о вмешательстве РФ в выборы

США не отвечают на предложения России снимать озабоченности по внутриполитическим процессам, в том числе по выборам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.



"Мы слышали от США, что они засекли вмешательство со стороны каких-то хакеров из Китая, КНДР, Ирана, как и из России. Нужно опираться на какие-то факты, - сказал Лавров. - Мы много раз об этом говорим, нам в ответ, улыбаясь, говорят: "Что вы прикидываетесь, вы все прекрасно знаете".



По его словам, предложения России о создании рабочей группы по кибербезопасности, чтобы развеивать подозрения, остаются "на столе".



"Мы уважаем американский народ и его выбор, - подчеркнул министр. - Те, кто подобные мысли, слухи, сплетни [о вмешательстве РФ в американские выборы] распространяют, совсем не уважают американский выбор. Те, кто все списывают на российское вмешательство, не уважают собственный народ, своих избирателей".



"Наши позиции честны, открыты, мы предлагаем взаимный диалог. Мы предлагали американцам подписаться под документом или принять без подписания документ, в котором бы мы обязались начинать разговор и по стратегической стабильности, и по борьбе с терроризмом, и по кибербезопасности с тем, чтобы снимать взаимные озабоченности, в том числе в отношении внутриполитических процессов, включая выборы, - отметил он. - Пока реакции на это мы не видим".



