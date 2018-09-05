Суд арестовал подозреваемого в убийстве историка Шитюка на два месяца

Вчера, 4 сентября, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Николая Шитюка, известного украинского историка, исследователя Голодомора.



Он проведет под стражей два месяца и без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.



"Следственным судьей поддержана позиция процессуального руководителя Николаевской городской прокуратуры № 1 и следователя, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток 25-летнему жителю Николаевской области, который подозревается в дерзком убийстве руководителя института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского, профессора Николая Шитюка", - уточнили в прокуратуре.



Напомним, что 1 сентября, в одном из домов по проспекту Центральный в Николаеве, между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого молодой человек схватил кухонный нож и нанес не менее 17 ударов Николаю Шитюку в область шеи, спины и груди. От ножевых ранений 65-летний мужчина скончался на месте.



2 сентября, на основании собранных доказательств, злоумышленник был задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины - убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому. Следствие продолжается.

