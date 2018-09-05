ООН: к 2050 году население Украины может сократиться на 18%

Из-за трудовой миграции население Украины к 2050-му году может сократиться на 18%. Такие данные приводит Организация объединенных наций, сообщает "112 Украина". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что каждый год за границу выезжает около 1 млн украинцев. Такую статистику он называет катастрофой.

"У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжает ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", - прогнозирует Климкин.



По мнению политического эксперта Елены Дяченко есть две причины миграции украинцев. Во-первых, это трудности в поиске постоянной работы с достойной оплатой.



"Второй феномен, который присущ собственно Украине - бедность работающих людей. Это когда человек имеет постоянную работу, но того, что он зарабатывает не хватает для того, чтобы например по стандартам ООН, выйти за черту бедности", - рассказала Елена Дяченко.



Она убеждена, что массовая миграция населения из Украины грозит потерями для экономики всей страны. Ведь уезжают люди трудоспособного возраста, которые могли бы способствовать развитию государства.

