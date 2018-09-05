Лозунг "Слава Украине" появился на форме украинской сборной по футболу

Лозунг "Слава Украине" появился на форме украинской сборной по футболу

Игроки сборной Украины по футболу показали новый дизайн формы, на футболках спортсменов — лозунг украинских националистов "Слава Украине!", сообщила во вторник пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Украинская сборная сегодня представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок лозунг "Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 до 100 тысяч человек.