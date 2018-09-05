Лозунг "Слава Украине" появился на форме украинской сборной по футболу

Игроки сборной Украины по футболу показали новый дизайн формы, на футболках спортсменов — лозунг украинских националистов "Слава Украине!", сообщила во вторник пресс-служба Федерации футбола Украины.



"Украинская сборная сегодня представила новый дизайн формы. Кроме традиционных желтых и синих цветов, появился и третий комплект — белый. Причем на обратной стороне всех футболок лозунг "Слава Украине!", — говорится в сообщении.



Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие.



"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.



В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 до 100 тысяч человек.

