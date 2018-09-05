Лавров считает неуместным проведение встречи в "нормандском формате" в нынешних условиях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает сейчас неуместным и кощунственным проведение встречи в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) с целью урегулирования конфликта в Донбассе, в особенности из-за отсутствия со стороны Франции и Германии осуждения убийства главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом глава российского дипведомства заявил во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.



"Нормандский формат" - мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот "нормандский формат" собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке.



Лавров подчеркнул, что Берлин и Париж не могут осказать влияния на президента Украины Петра Порошенко, который "продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год".



Глава МИД РФ добавил, что только Вашингтон может повлиять на украинскую сторону.



Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации в Донбассе нет.



Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, среди которых - министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.



