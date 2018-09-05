Суд разрешил НАБУ снять информацию с телефона Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро получило доступ к информации о мобильных переговорах депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева. Об этом говорится в решении суда, обнародованном во вторник, 4 сентября.



В ходатайстве НАБУ, говорится, что на протяжении 2014-2016 годов Онищенко осуществлял неоднократные выплаты денежных средств как в наличной, так и безналичной форме в размере от 20 до 100 тыс. долларов ряду неустановленных депутатов Рады.



Суд удовлетворил ходатайство и предоставил НАБУ доступ к документам компании Vodafone Украина о пользователях SIM-карточек с абонентским номером, которым по информации НАБУ пользовался Онищенко в 2015-2016 годах.



Суд предоставил доступ к информации о всех номерах, с которыми осуществлялось соединение, времени, дате, продолжительности каждого соединения, а также местонахождении абонентов на момент каждого соединения и SMS-сообщения.

