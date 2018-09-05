В Минске начали встречу рабочие подгруппы по Донбассу

В Минске начали заседание рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.



"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в беларусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.



Напомним, 5 сентября трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе запланировала провести заседание в Минске.



Российский представитель Борис Грызлов накануне заявил, что во время заседания будет поднят вопрос о гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко.

