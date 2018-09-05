Сытник допускает свое задержание и арест ближе к выборам в 2019

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не исключает, что его задержат и арестуют ближе к выборам в 2019 году.



Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.



"Исключать арест и задержания меня лично я не буду, особенно ближе к выборам", - сказал он.



При этом он сообщил, что если бы его хотели привлечь к ответственности по делу о возможном разглашении им государственной тайны и данных досудебного расследования, то давно бы это сделали.



Сытник выразил сомнения в объективности и необходимости доступа Генпрокуратуры к телефонным разговорам автора и ведущей программы журналистских расследований "Схемы" (проект "Радио Свобода") Натальи Седлецкой.

