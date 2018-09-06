На занятие должностей судей ВАКС подали документы 28 кандидатов

На занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) подали документы 28 кандидатов, сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков. "По состоянию на вчерашний день, 28 кандидатов подали документы в Высший антикоррупционный суд. Из них 4 кандидата – в апелляционную палату", - сказал С.Козьяков в среду в Киеве в ходе экспертной дискуссии относительно проведения конкурса на набор судей в ВАКС.



По его словам, ежедневно количество претендующих на должности судей увеличивается.



"Хочу сказать, что у нас еще больше 10 дней (продолжительность после окончания срока подачи документов – ИФ), потому что документы идут почтой. Даже те, кто принесут документу на почту 14 сентября, мы получим их через три дня", - пояснил он.



Говоря о количестве претендующих на должности в ВАКС, С.Козьяков сказал: "У меня нет ни паники, ни эйфории".



Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) на заседании 2 августа объявила конкурсы на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Верховного суда. Объявлен конкурс на занятие 39 вакантных должностей судей в ВАКС: 12 из них — должности в апелляционной палате ВАКС. При этом кандидат может подавать только одно заявление — либо в сам суд, либо в его апелляционную палату.



Подача документов продлится до 14 сентября в электронной и бумажной форме.

