Мэй грозит России новыми санкциями из-за Новичка

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет настаивать на расширении санкций против России из-за инцидентов с отравляющим веществом Новичок в британских Солсбери и Эймсбери. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает Reuters.



При этом премьер подчеркнула, что Британия не хочет "бороться" с россиянами, но настаивает на ответственности российских властей за инциденты с отравляющим веществом. Официальная Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения британских властей.



Также Мэй заявила, что двое мужчин, подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками российской разведки.



Она также обвинила Россию в дезинформации по делу об отравлении и заявила, что "только у России" были мотивы для того, чтобы совершить подобное преступление.



Мэй также назвала доказательства против подозреваемых россиян существенными и заявила об отсутствии другой линии расследования по данному делу.

