Украина выплатила $444 млн по еврооблигациям

Министерство финансов Украины выплатило $444 млн по шестому купону по облигациям внешнего государственного займа, выпущенных в 2015 году.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службе ведомства в среду, 5 сентября.



В Минфине напомнили, что поскольку первый понедельник сентября в США является официальным выходным, то выплата купона была осуществлена 4 сентября.



Отметим, что указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государственным долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, Укравтодора и госпредприятия Конструкторское бюро Южное им.Янгеля.



Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.



Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого – $505,429 млн, пятого – $444,4 млн.

