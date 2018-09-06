В Финляндии началась укладка газопровода "Северный поток-2"

Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток ‑ 2" в Финском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу компании.



Длина судна Solitaire составляет 300 метров, а ширина – 41 метр. Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко).

