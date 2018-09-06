В Украине температурный фон понемногу снижается

В Украине в ближайшие сутки 6 сентября погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, но температурный фон продолжит понемногу снижаться, хотя останется высоким как для этого периода, сообщает Укргидрометцентр.



В южной части страны, а также в западных регионах, Винницкой области, местами в Житомирской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 12-17°, на юге до 21°, в Карпатах и Луганской области 9-14°; днем 22-27°, в Приазовье до 29°, в западных областях 19-24 °.



В Киеве 6 сентября преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 сентября самая высокая температура днем была 31,0° в 2008 году, самая низкая ночью 5,1° в 1998 году.



В Украине 7 сентября в южной части страны пройдут умеренные дожди, в центральных и большинстве западных регионов, местами в Житомирской и Киевской областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-18 м/с.



Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 21-26°.



В Киеве 7 сентября преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



По состоянию на 9:00 среды, 5 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах г.Киева 23°.

