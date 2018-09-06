Медведчук считает, что после заявления о «величии Гитлера» Парубий должен уйти в отставку

Возможно, для Парубия и «Народного фронта» Гитлер и есть пример «прямой демократии», но эталоном прямой демократии является Швейцария, а не гитлеровская Германия. Так, по сообщению пресс-службы, Виктор Медведчук прокомментировал высказывание спикера ВР А.Парубия, который назвал Адольфа Гитлера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию».

«Небольшой ликбез для самого ущербного спикера украинского парламента. Господину Парубию, заявившему, что он изучал прямую демократию «на научном уровне», и назвавшему Адольфа Гитлера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию», будет полезно узнать, что эталоном прямой демократии является Швейцария, а не гитлеровская Германия», — отметил В.Медведчук.

Политик допускает, что для Парубия и «Народного фронта» Гитлер и есть пример «прямой демократии».

«Именно такую «демократию» (кстати, с преследованием инакомыслящих) воплощают в жизнь «фронтовики». В любой демократической стране после подобного заявления спикер обязан подать в отставку или же отправить его в отставку должен парламент. Тем более что каденция «Народного фронта» заканчивается, и с такими деятелями, как Бурбак, Левус, Княжицкий, Высоцкий и Парубий, никаких шансов попасть в следующую Раду у него нет», — уверен лидер «Украинского выбора – Права народа».