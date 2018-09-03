Комитет ВР поддержал изменения Конституции по НАТО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 9037, который предусматривает закрепление в Конституции внешнеполитического курса Украины на вступление в НАТО, передает 112 Украина.



"Кто за то, чтобы принять к рассмотрению и поддержать законопроект № 9037 от 03.09.2018 года, внесенного Порошенко П. А. проект закона о внесении изменений в КУ относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и Организации североатлантического договора? Кто за, прошу голосовать. 11 за", - сказал глава комитета Сергей Пашинский.



"Целью предложенных законопроектом изменений является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности украинского народа и необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.



Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО как стратегических внешнеполитических приоритетов государства.



Предлагается также исключить из Конституции положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.



Принятие закона, как отмечается, будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора через расширение и углубление сотрудничества Украины с ЕС и НАТО до обретения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, и как следствие будет гарантией ее суверенитета и территориальной целостности.

