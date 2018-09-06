"Министра ДНР" выписали из больницы после взрыва - СМИ

В Донецке выписали из больницы "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева, который был ранен во время взрыва в кафе Сепар. Об этом сообщил директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь. Об этом в среду, 5 сентября, сообщили сепаратистские СМИ.



"Александр Тимофеев выписан из больницы. Его состояние хорошее. Всё идёт по плану", - сказал Фисталь.



Напомним, 31 августа в кафе Сепар, в центре Донецка прогремел взрыв. В результате погибли глава "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель. Также ранения получили более 10 человек, среди которых был Тимофеев.

