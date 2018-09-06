Гройсман требует открыть информацию о лекарствах в больницах

Информация о наличии лекарств в больницах и необходимость дополнительных закупок должна быть открытой и доступной для каждого пациента. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.



С 1 сентября по поручению Гройсмана все больницы должны разместить на своих сайтах информацию о лекарствах. Впрочем, по информации Министерства здравоохранения, только три области выполняют поручения добросовестно. Именно поэтому внимание к ситуации требуется максимальное.



«Недавно я проводил большое совещание, где мы обсуждали проблему наличия лекарств и обращали внимание на то, что лекарства закупаются, а приходит пациент в больницу - и ему выписывают рецепт. При этом проверить - есть ли лекарства в больнице - невозможно. Поэтому нужно открыть информацию», - заявил Гройсман.



Он подчеркнул, что после публикации Государственная аудиторская служба проверит ее актуальность, а дальше будут приниматься решения о дополнительных закупках.



«Если работать качественно и профессионально - будет результат. Даем поручение - проверить каждую область о наличии лекарств. А дальше надо ускорить создание новой общегосударственной системы, которая будет «подтягивать» данные и позволит распределять лекарства, - сказал Гройсман. - Отсутствие контроля позволяет злоупотреблять. Люди приходят и спрашивают, а где же доступные лекарства. А они на складах лежат. Поэтому поручаю начать и здесь работу».

