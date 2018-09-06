Порошенко и Медведчук разыграют карту 1999 года

На украинцах снова хотят опробовать старые политтехнологии. Прикрываясь патриотическими лозунгами, политики изо всех сил пытаются прикрыть былые неудачи и удержаться при власти. Провернуть очередную игру с избирателями собираются Президент Петр Порошенко и лидер пророссийского крыла в Украине Виктор Медведчук.

В погоне за властью они додумались поделить украинцев на сорта. Политики сошлись на общей предвыборной стратегии, которая предполагает две зоны ответственности – Запад и Восток. Каждый отвечает за избирателей лояльного к себе региона.

Стратегия не свежа. На самом деле политики подняли подзабытые темники российских экспертов и адаптировали их к новым реалиям. По такому сценарию проходили выборы в России в 1996 году.

Тогда у действовавшего российского Президента Бориса Ельцина была задача оттеснить наиболее опасного конкурента напериферию предвыборной борьбы и вывести во второй тур более удобного спарринг-партнера – коммуниста Геннадия Зюганова.Выбор пал именно на его кандидатуру, поскольку коммунистубыло что припомнить - «красный террор», репрессии конца 1930-х годов и т.п. Политтехнологи не прогадали с выбором пиар-ходов:результат выборов был предрешен.

Через пару лет в Украине вдохновились идеями российских пиарщиков и применили аналогичные приёмы. На выборах 1999 года эксперты вывели во второй тур Петра Симоненко иЛеонида Кучму. Последнемуудалось сыграть на опасности реванша коммунистов в Украине. Тогда выборы также запомнилисьусилением контроля власти за СМИ и использованием админресурса.

По мнению политических экспертов Порошенко и Медведчука, главнымслагаемым их успеха на выборах 2019 года станет использование российскойтехнологии 22-летней давности.Украинцев попытаются загнать в безвыходную ситуацию, когда выбирать придется между Петром Порошенко и пророссийским кандидатом. Нынешний Президент бесспорно выиграет упоследователя «русского мира» с помощью запугивания обратного сближения с Россией.

Но для этого Порошенко необходимо пустить всех «пропагандистских собак» наболее сильных конкурентов и оттеснить их на начальном уровне. Именно в этом и состоит суть сегодняшнего временногообъединения Петра Алексеевича с кумом российского Президента Медведчуком. Прокремлевский политик обещает взять на себя работу с восточными избирателями.

Стоит отметить, что Порошенко и Медведчук не впервые сотрудничают. История их дружеских отношений берет начало еще с 1997 года, когда Петр Порошенко вступил в партию СДПУ(о). Мандат народного депутата он получил также как выдвиженец от партии Медведчука.Позже политики совместно началивести бизнес дела и в 2014-м приступили к разработке «Мирногоплана Порошенко» и «Минских соглашений». Как видим, политикивместе пришли в политику, вместе проделали долгий путь бок о бок итеперь вместе строят планы на политическое будущее.