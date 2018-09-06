Медики поставили диагноз "Моне Лизе"

Известная картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи не раз привлекала специалистов разного профиля. Как передает The Daily Mail, недавно ею заинтересовались медики. По их словам, модель, вероятно, страдала от гипотиреоза, о чем говорит ее внешность. Предположительно моделью была Лиза Герардини, итальянская дворянка.



Руки модели имеют признаки сильных отеков, а волосы, судя по всему, редеют. Эксперты также отмечают желтый цвет кожи и так называемый зоб (отклонение, выражающееся в увеличении щитовидной железы). Гипотиреоз, среди симптомов которого есть и описанные выше, развивается, когда щитовидная железа перестает выделять в достаточном объеме ключевые гормоны.



Ранее предполагалось, что у изображенной была болезнь сердца и расстройство липидного обмена. Но известно: она прожила до 63 лет. А с обозначенными недугами это вряд ли было возможно. Притом, есть основания полагать, что Герардини на момент позирования недавно родила. И, вполне возможно, после беременности развилось воспаление щитовидной железы. К тому же, в то время рацион итальянцев был лишен йода в должном объеме, что может объяснить зоб.

