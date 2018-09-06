В новом сезона "Карточного домика" раскрыта судьба героя Спейси

Начало показа в США нового, шестого, сезона политической драмы "Карточный домик" (House of Cards) запланировано на 2 ноября. В нем один из главных героев Фрэнк Андервуд, роль которого до скандала исполнял Кевин Спейси, предположительно, умирает. Об этом свидетельствует тизер, размещенный на сайте видеосервиса Netflix.



В нарезке будущих серий есть фрагмент, когда новый президент Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт, стоит на могиле своего мужа.



С точки зрения журнала The Hollywood Reporter, этот отрывок содержит ответ на вопрос, как в шестом сезоне обыгрывается увольнение актера Спейси в реальной жизни на фоне обвинений его в сексуальных домогательствах.



"Однако я скажу тебе вот что, Фрэнсис, - говорит героиня Райт, стоя у могилы супруга. - Когда меня похоронят, меня положат не на заднем дворе, и когда люди будут свидетельствовать свое почтение ко мне, им придется ждать в очереди".



После этого кадр смещается на надгробный камень, на котором, помимо имени Фрэнка Андервуда, значится год смерти - 2017-й.









Сцена представляется прозрачным намеком на то, что герой Спейси был заклеймен позором, скончался и был похоронен на семейном кладбище рядом с могилой своего отца.



