Вдова Вороненкова заявила, что ФСБ готовит покушение на нее в ответ на убийство Захарченко

Вдова убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова обратилась в полицию с заявлением, что боится за свою жизнь из-за угроз, которые, по ее мнению, не являются пустыми. Об этом говорится в заявлении, которое Максакова передала в полицию, после того, как один из общественных активистов выдвинул ей ультиматум с требованием покинуть Украину, передает УНН.



Заявление Максакова подала в полицию после того, как общественный активист Игорь Громов разместил в Интернете обращение к ней с требованием в течение 72-х часов покинуть территорию Украины. По словам Громова, если Максакова не уедет из Украины, то ее уничтожат или российские спецслужбы, или украинские патриоты.



В обращении в полицию вдова Вороненкова пишет: "Учитывая мою проукраинскую позицию, которую я декларирую во всех медиа, я считаю, что угрозы Игоря Громова спровоцированы ФСБ. К сожалению, я считаю, что они не являются пустыми. С момента моего переезда в Украину в РФ идет целенаправленная травля меня. В параллельном следствии РФ по делу убийства Дениса Вороненкова вину возлагают на украинских патриотов. Поэтому считаю, что этим ультиматумом ФСБ готовит медийное поле под вероятной попытки моего физического устранения и возложения вины за это на государство Украина. Также, не исключаю, что мое убийство могло бы стать ответом на убийство Захарченко".

