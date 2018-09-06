Парубий: Химатака в Крыму направлена против украинских граждан

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает международные организации провести экологическую экспертизу в аннексированном Крыму. Об этом он заявил на заседании парламента, сообщает УНИАН.



«По нашим данным, это произошло вследствие того, что российские оккупационные войска обстреляли химические отстойники титанового и содового заводов. Призываю международные организации, в первую очередь защитников природы, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере оккупированного Крыма», - сказал спикер.



Он призвал международных экспертов «определить реальную угрозу для этого региона».



По словам Парубия, если мониторинговая миссия не будет допущена на территорию Крыма, то ВР должна признать, что «эта катастрофа еще один факт химической атаки, осуществленной российскими оккупантами в Крыму, которая направлена против украинских граждан».



«Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия», - подчеркнул спикер. Он призвал все страны мира осудить и наказать Россию «за применение химического оружия во всем мире».

