Трехсторонние переговоры по транзиту газа пройдут в октябре

Трехсторонние переговоры министров энергетики России и Украины и вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича, темой которых будет транзит российского газа в Европу через украинскую территорию после 2019 года, запланированы на октябрь. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Перед этим, в сентябре, пройдут встречи на экспертном уровне. По информации российской стороны, они могут состояться на следующей неделе или в конце месяца - точная дата пока не выбрана.



Однако Марош Шефчович в интервью Bloomberg отметил, что переговоры по газу точно пройдут на следующей неделе в "динамичном" темпе. Ожидается, что эксперты обсудят условия и объемов транзита российского газа через Украину.

