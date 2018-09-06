Рада одобрила в первом чтении новое приветствие "Слава Украине!" для ВСУ

Верховная Рада намерена установить в Вооруженных силах новое приветствие "Слава Украине! - Героям слава!". За принятие законопроекта №9036 за основу проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини. Законопроект был внесен в парламент Президентом Петром Порошенко.



Он предусматривает изменения в уставы внутренней службы Вооруженных сил, гарнизонной и караульной служб ВСУ, а также в строевой устав ВСУ.



Согласно действующему строевому уставу ВСУ, на приветствие "Здравствуйте, товарищи!" все военнослужащие отвечают: "Желаем здравия!", а на прощание "До свидания, товарищи!" - "До свидания, товарищ (воинское звание)!".



Новым законом предусмотрено ввести приветствие и прощание "Слава Украине!" и ответ военнослужащих в строю "Героям слава!".



Вне строя, кроме приветствия "Здравия желаю, товарищ!", предлагается ввести "Приветствую, воины!", а ответ "Здравия желаю, товарищ (воинское звание)!" и прощание "До свидания, товарищ!" - оставить прежними, как и приветствие и прощание с министром обороны.



При вручении боевого флага запланировано также ввести приветствие "Слава Украине!" и ответ личного состава воинской части "Героям слава!" вместо приветствия и ответа "Слава, слава, слава!".



При рассмотрении законопроекта председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что профильный комитет рекомендует при подготовке документа во втором чтении распространить новое приветствие не только на военнослужащих Вооруженных сил, но и на все силовые ведомства.



В феврале Кабинет Министров уже регистрировал в Раде законопроект о введении воинского приветствия "Слава Украине! - Героям слава!", однако в начале августа министр обороны Степан Полторак заявил, что этот документ требует существенной доработки, поэтому Порошенко внесет в парламент новый проект.



При этом оба законопроекта были разработаны Министерством обороны и в части, касающейся приветствия, - аналогичны, однако президентский ограничивается исключительно темой приветствия, а правительственный касался и других изменений в уставы.

