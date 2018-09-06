В Киеве на Трухановом острове разбился вертолет

На Трухановом острове упал вертолет. Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел утром 6 сентября.



По информации, летательный аппарат рухнул на деревья. Вертолет гражданский и принадлежал частной фирме.



В результате авиакрушения пострадали два человека. Погибших, к счастью, нет.



- Предварительная информация. Один человек сам вылез, одного мы достали и передали скорой помощи... Им повезло, что, может, на деревья он упал, и они остались живыми. Предварительно, у того, кого доставали, сломана нога, и металлическая конструкция у пилота была в ноге, - сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.



В данный момент полиция устанавливает все детали произошедшего.



Вертолет, разбившийся на Трухановом острове в Киеве, принадлежит ПАО "Мироновский хлебопродукт". Как сообщает ТСН, об этом рассказал председатель правления предприятия Юрий Косюк.



Также выяснилось, что в аварию попал вертолет Eurocopter EC145, который является самым дорогим в Украине.

