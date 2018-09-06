Петиция по Сенцову на сайте Белого дома набрала 100 тысяч голосов

На официальном сайте Белого дома петиция Спасите Олега Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей. На момент публикации материала, ее поддержали почти 102 тысячи людей.



"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с требованием немедленно освободить Олега Сенцова и других. Мы настаиваем, чтобы наше правительство заняло твердую позицию по этому вопросу и использовало все рычаги для немедленного освобождения Олена Сенцова и других украинских заключенных в России", - говорится в обращении.



Петиция смогла набрать за месяц необходимое количество подписей, и теперь американские власти по закону обязаны ее рассмотреть и дать официальный ответ.

