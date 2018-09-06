Burberry пообещала больше не сжигать нераспроданные товары

Компания Burberry, производящая одежду и аксессуары класса «люкс», объявила об отказе от практики уничтожения нераспроданного товара. Решение, говорится в опубликованном Burberry 6 сентября заявлении, вступает в силу немедленно.



В 2017 году Burberry, напоминает BBC News, согласно финансовой отчетности компании, сожгла нераспроданные товары общей стоимостью 28,6 миллиона фунтов стерлингов. Такая практика вызвала резкую критику со стороны природоохранных организаций.



Кроме того, Burberry 6 сентября объявила об отказе от использования натурального меха в своих коллекциях, за который ее критиковали защитники животных.

Практика уничтожения нераспроданных одежды, обуви и аксессуаров, распространена среди производителей одежды как класса «люкс», так и в сегменте масс-маркета. Первые уничтожают товары, чтобы не допустить их продажи по сниженным ценам, что может негативно сказаться на бренде. Ритейлеры из масс-маркета сжигают нераспроданную одежду и аксессуары, чтобы не загружать склады.

