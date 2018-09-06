Рада одобрила военное соглашение с Польшей

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект О ратификации генерального соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны. Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов на заседании в четверг, 6 сентября.



Так, законопроектом предусматривается выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу генерального соглашения между Кабмином и польским правительством о сотрудничестве в сфере обороны путем ее ратификации.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

