Супрун рассказала правду про вегетарианство

И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, поможет ли вегетарианство в похудении.



Об этом говорится на ее Facebook-странице.



Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа - исключение из рациона мяса животных. Существуют и более суровые виды вегетарианских диет - веганство. Его сторонники отказываются от большого количества продуктов животного происхождения.



Около 7 лет назад начала распространяться неправдивая информация о том, что ВОЗ признало вегетарианство болезнью.



"Должным образом спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний. Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для людей на всех этапах жизненного цикла", - рассказывает врач.



Растительная пища является полноценной для питания. Однако она должна быть подобрана тщательно. Такой способ питания - это не только отказ от мяса и продуктов животного происхождения.



С правильным растительным рационом и полноценной заменой животного белка растительным можно уменьшить риск появления многих заболеваний. Если же вы не едите мяса, но компенсируете это малопитательной едой - ожидать каких-то полезных эффектов для здоровья не стоит.



"Если хотите начать такую диету - подходите к этому разумно и взвешенно. Начинайте медленно и постепенно убирать мясо или другие продукты животного происхождения из своего рациона. Если не очень любите фрукты или овощи - это может стать проблемой. Обязательно консультируйтесь со своим врачом", - добавляет Супрун.

