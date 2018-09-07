Названа опасная для здоровья пища в отпусках

Австралийский специалист по здоровому питанию Анна Блок рассказала о восьми продуктах, которые нельзя употреблять в путешествиях. Об этом пишет News.com.au.



Она посоветовала не пить воду из-под крана и не добавлять в напиток лед в развивающихся странах, например, в Таиланде. «Вода в таких странах может быть заражена вирусами и бактериями, употребление которых приводит к диарее, судорогам и расстройству желудка», — пояснила Блок.



Также эксперт рассказала о том, что не стоит есть свежие салатные листья (например, шпинат и айсберг) на Бали, так как их могли промывать водой из-под крана.



Вдобавок специалист рекомендовала не употреблять импортную еду в Европе. «Заказывать морепродукты в городах, которые расположены далеко от побережья, может быть рискованным. Лучше попробовать блюда местной кухни», — уточнила Блок.



Кроме того, диетолог утверждает, что не стоит есть местный сыр в районе горной системы Анды. «Путешествуя в Андах, я очень хотела попробовать их местный сыр. Однако я знала, что он изготавливается с использованием местной воды, которая может стать причиной проблем с животом», — добавила она.

