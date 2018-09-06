Суд взял мэра Ужгорода под стражу с залогом в более 400 тысяч гривен

Суд в Ужгороде взял мэра города Богдана Андриива под стражу с определением залога в 440 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горрайонного суда, передает УНН.



"Заслушав доводы сторон, следственный судья избрал подозреваемому - мэру города Ужгород - меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в 440 тысяч гривен", - говорится в сообщении.



Мэра подозревают в совершении ряда преступлений, а именно "Присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением" (часть 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины) и "Служебный подлог" (часть 5 статьи 191 УК).



Во время судебного заседания Андреев причастность к совершенному возразил. Сторона защиты отметила, что подозрение, предъявлено прокуратурой, является необоснованным, а риски избежания наказания за совершенное отсутствуют. В то же время прокурор просил суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

