Китай ответит американцам на новые пошлины

Пекин будет вынужден ответить, если Вашингтон введет новые пошлины в отношении товаров китайского производства. Об этом заявил спикер Министерства торговли Китая Гао Фэн, передает РБК-Украина.



По его словам, Пекин намерен внимательно следить за последствиями любых новых пошлин, а также принимать меры, чтобы помочь китайским фирмам преодолеть трудности.



«Если США примут какие-либо новые пошлины, Китай будет вынужден развернуть необходимые ответные меры», - заявил Гао Фэн.

