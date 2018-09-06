Парубий "прикрылся" Путиным, объясняя свои слова о Гитлере

Глава Верховной рады Андрей Парубий прокомментировал зарегистрированный проэкт постановления об его увольнении и обвинения против него относительно упоминания Гитлера. Он подчеркнул, что осудил манипуляции при проведении референдумов в нацистской Германии. Об этом он заявил сегодня в ходе пленарного заседания, сообщает " 112 Украина".



"В эфире мной было отмечено, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляции. Хочу подчеркнуть, что эту нацистскую практику сегодня использует Путин как агрессор. И с этой практикой проводился псевдореферендум в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. Российский агрессор использует нацистские методы для оккупации и агрессии против Украины", - сказал Андрей Парубий.



При этом спикер подчеркнул, что обвинения против него выдвигают представители "российской пропаганды".



"Коллеги, перед тем как выйти на трибуну, посмотрите выступление, почитайте, а не смотрите российскую пропаганду и не будьте рупорами российской пропаганды в украинском парламенте. Я понимаю, вас изменить будет трудно, потому что ваш ориентир – Путин, российская пропаганда, российский агрессор. Позор вам", - отметил спикер Верховной Рады.

