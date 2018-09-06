Украинцы в соцсетях поддерживают позицию Медведчука по отставке Парубия

В социальных сетях активно набирает обороты негативная реакция общества на заявление спикера Верховной Рады А.Парубия, который назвал Гитлера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию»,пишут СМИ.

"Эх, жалко, его семьи не коснулась "демократия" Гитлера!" — написал один из пользователей.

"Какая страна — такие и герои", — отметила Марина Мусина.

Некоторые из комментаторов и вовсе усомнились в психическом здоровье спикера.

"А вот и осеннее обострение", — отметил Олег Панищев.

"У него справка из дурдома", — добавил Артем Калистратов.

"Тот незабываемый момент, когда крыша уже не катится, а рядом с домом лежит", — отметил @Ba2sairus.

"Он, наверное, удивил даже своих "спонсоров" таким умозаключением", — отметилаОльга Антоненко.

Как известно, накануне лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук одним из первых резко отреагировал на скандальное заявление спикера.

«Небольшой ликбез для самого ущербного спикера украинского парламента. Господину Парубию, заявившему, что он изучал прямую демократию «на научном уровне», и назвавшему Адольфа Гитлера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию», будет полезно узнать, что эталоном прямой демократии является Швейцария, а не гитлеровская Германия», — отметил В.Медведчук.

А лидер партии «За життя» Рады Вадим Рабинович заявил, что подаст в суд на Парубия за его высказывание.