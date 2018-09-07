Украина и Турция будут совместно патрулировать Черное море - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Береговой охраны Турции Ахмет Кендир договорились о совместном патрулировании акватории Черного моря. "С командующим Береговой охраны Турции А.Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками – механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией.



Это значительно усилит наше присутствие в Черном море", - цитирует А.Авакова пресс-служба МВД в четверг.



Он подчеркнул, что сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников. "Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям", - подчеркнул министр.



А.Аваков осмотрел пункт Береговой охраны Турции и отметил, что Украина также должна работать над созданием подобной модели.



Глава МВД Украины также анонсировал запланированные в сентябре встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе.



Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отметил, что пограничные ведомства двух стран намерены совместно работать над современными вызовами.



Береговая охрана Турции является правоохранительным ведомством и входит в состав Министерства внутренних дел Турции. При возникновении чрезвычайных ситуаций и во время военных действий действует под командованием Военно-морских сил.

