Киев отменил тендер на строительство метро на Виноградарь

КП "Киевский метрополитен", выступающее заказчиком в тендере на строительство участка линии метро на столичный массив Виноградарь, отменило торги.



Согласно информации в системе ProZorro, торги отменены из-за "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок".



Согласно протоколу тендерной комиссии, один из участников торгов, ПАО "Киевметрострой" не внес в срок средства для предоставления банковской гарантии для участия в аукционе.



В то же время, КП "Киевский метрополитен" отклонил предложение другого участника, компании "Адамант", сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.



Как сообщалось, ООО "Строительная компания "Адамант" подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины, из-за чего метрополитен приостановил торги.



В жалобе к АМКУ компания утверждала, что предоставила все необходимые документы, а ошибки, на которые указывает заказчик – формальные (несущественные) и не могут быть основанием для исключения из конкурса.



СК "Адамант" также указала на то, что ПАО "Киевметрострой" было неправомерно допущено к аукциону.



Предложения на торги на строительство метро подали три компании, третьим участником было ЧАО "Интербудтоннель".



ЧАО "Интербудтоннель" (Киев) зарегистрировано в 2002 году. 100% предприятия принадлежит Владимиру Петруку, который также является собственником компании "Киевстройинвест" и ЧАО "Строительная ассоциация "Интербудмонтаж" (среди последних проектов компании – Бескидский тоннель).



По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Интербудтоннель" закончил 2017 год с чистым доходом 449,8 млн грн и чистой прибылью 19,4 млн грн.



Уставный капитал предприятия составляет 175 тыс. грн.



ПАО "Киевметрострой" зарегистрировано в 1994 году. Собственниками ПАО указаны Vantaris LTD (Виргинские о-ва, 22,7%), T&A Industries LTD (Доминика, 8,4%), ЧАО "Вестинтро" и "Интровест" (по 23,4%), а также Berezaniaholding LTD (Кипр, 15%). Конечным бенефициаром указан Сергей Кияшко.



По данным компании, она была основана в 1949 году для строительства Киевского метрополитена и других подземных сооружений. Специалисты "Киевметростроя" привлекались для консультаций и сооружения водоводов ГЭС в Египте, автодорожных тоннелей в Афганистане, железной дороги в Сирии. Среди текущих проектов компании – вторая нить главного киевского коллектора, Днепровская ГАЭС, метрополитен в Днепре, капремонт станции "Святошин" в киевском метро.



Чистый доход ПАО по итогам 2017 года составил 325,2 млн грн, чистая прибыль – 2 млн 36 тыс. грн.



Уставный капитал компании – 1 млн грн.



ООО "Строительная Компания "Адамант" (Мукачево) зарегистрирована в 2010 году. По данным на сайте компании, "Адамант" входит в состав корпорации "Укрбуд", специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и пешеходных мостов, дорог и других инженерных сооружений, возведении объектов промышленного и гражданского назначения.



По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами СК "Адамант" являются ООО "ГСК "Добробуд" (Киев), корпорация "Укртрансбуд" (Чернобыль), ООО "Дорожно-строительное управление №14" (Чернигов) и ООО "ЮТЕМ-инжиниринг" (Буча). Бенефициарами указаны Олег Березовский, Константин Буденный и Андрей Стальной.



Уставный капитал предприятия составляет 57,8 тыс. грн.



КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,3 млрд грн в январе 2018 года. Дата проведения тендера многократно переносилась. Ожидаемая стоимость работ на последнем аукционе снизилась до 5,99 млрд грн.



КГГА утвердила проект строительства данного участка метро в июле-2018.



Новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций – "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Предполагается, что строительные работы продлятся 36 месяцев.