МИДу поручили направить в Россию ноту о прекращении Договора дружбы

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) МИД Украины поручат "в кратчайшие сроки" направить властям России ноту о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией (от 1997 года). Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании СНБО в четверг, 6 сентября, в Киеве, передает Интерфакс.

"По результатам заседания СНБО будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне", - сказал он.



Порошенко также сообщил, что отдельно об этом будут проинформированы международные организации. Он подчеркнул, что указанное решение - не эмоциональное, не спонтанное, а выверенное и взвешенное.



"Касается ли это договоров о газе и надежности поставщика или это касается условий компенсаций и санкций за выигранный нами Стокгольмский арбитраж соглашения о поставке газа, подписанного в 2009 году, которое вынуло из карманов украинцев, украинского бюджета десятки миллиардов долларов, и других договоров, начиная от международно признанных границ Украины и заканчивая договорами со словами, которые сегодня звучат просто как циничная насмешка над международным правом – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве", - уточнил он.



Порошенко напомнил, что срок действия указанного документа истекает 31 марта 2019 года. Чтобы он не продолжился автоматически, как это предусмотрено его условиями, до 30 сентября украинская сторона должна уведомить российскую сторону о его прекращении.



"Мы не желаем пролонгировать договор со страной-агрессором. Это твердая и принципиальная позиция и моя как президента, украинского правительства, украинского парламента и украинского народа", - подчеркнул он.



Порошенко также заявил, что планирует встретится с руководителями парламента, фракций и отработать соответствующие парламентские процедуры. Он добавил, что "наша позиция относительно сотрудничества с правительством - там тоже надлежащим образом подготовлены внутренние государственные процедуры".



Как сообщалось, 28 августа Порошенко заявил, что ожидает от МИДа пакет документов для начала процедуры прекращения действия указанного договора. 3 сентября он сообщил о намерении до 30 сентября направить России соответствующее уведомление о прекращении договора.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).



Согласно ст. 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.



Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

